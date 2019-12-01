 الجيش السوري يحبط هجوما إرهابيا على قرية كفرية بريف إدلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري يحبط هجوما إرهابيا على قرية كفرية بريف إدلب

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 6:39 م

أحبطت وحدات الجيش السوري، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا على قرية (كفرية) بريف إدلب، وقضت على آخر تجمعات للإرهابيين في قرية (إعجاز) في منطقة سنجار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات من الجيش أحبطت هجوم مجموعات إرهابية على قرية (كفرية) ودمرت لهم سيارتين مفخختين بالتوازي مع اشتباكات عنيفة خاضتها مع مجموعة إرهابية على محور إسطبلات ورسم الورد بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

يذكر أن وحدات الجيش السوري استعادت - اليوم - السيطرة على ثلاث قرى جديدة في ريف (إدلب) شمالي سوريا، وذلك بعد معارك عنيفة مع عناصر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).


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