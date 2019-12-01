وزير الثقافة السابق: درجة الوعي والانتماء عند الشباب الآن أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الثقافة السابق حلمي النمنم، إن درجة الوعي والانتماء عند الشباب في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وكذلك الفرص المتاحة لهم.

وأشاد النمنم - خلال مشاركته اليوم الأحد بالجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام 2020 الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنعقدة بمؤسسة دار الهلال - بحركة المحافظين الأخيرة قائلا "إنها شهدت مشاركة الشباب بنسبة كبيرة، فيما يعد أمرا يدعو للتفاؤل والفخر ودلالة على أن مصر دولة شابة".

وتابع النمنم أن الحرب التي تشن على مصر منذ عام 2013 إلى الآن غير مسبوقة من خلال إعلام يعادي مصر، قائلًا "بعد كل هذه الحرب التي تشن ضدها من كافة الجوانب ما زالت مصر قادرة على مواصلة الإنجازات التي تحققت منذ عام 2013 وهذا شيء مطمئن ويدعو للفخر".

تعقد الندوة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا في توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، وشباب الأحزاب، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكُتاب.