أيرلندا تعتقل مواطنة على صلة بـ«داعش» بعد ترحيلها من تركيا

أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم الأحد، إعتقال مواطنة على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي عند وصولها إلى العاصمة دبلن على خلفية اتهامات بالإرهاب.

كانت أيرلندا وافقت على ترحيل ليزا سميث (38 عاما) وابنتها التي تبلغ من العمر عامين بعد أن بدأت أنقرة في تسليم الأجانب الذين تربطهم صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم هذا الشهر، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت تركيا إلى أنها ألقت القبض على 287 إرهابي في شمال شرق سوريا حيث بدأت القوات التركية هجوما لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي وتقول إنها تحتجز مئات آخرين ممن يُشتبه بأنهم إرهابيون.

وتقول دبلن منذ شهور إن من مسؤوليتها إعادة سميث إلى أيرلندا وإن مبعث القلق الرئيسي هو الترحيل الآمن لطفلتها.

وذكرت الشرطة أن أقارب الطفلة يتولون العناية بها في الوقت الحالي.