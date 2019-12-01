المملكة المتحدة تساعد نيجيريا في نشر إنترنت النطاق العريض في أنحاء البلاد

أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها أمس السبت، بأن صندوق الازدهار التابع للحكومة البريطانية سيتعاون مع نيجيريا في خطة وطنية تمتد ست سنوات لتطويرالإنترنت ذات النطاق العريض.

وقالت نائبة المفوض السامي البريطاني إلى نيجيريا هارييت تومبسون في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني: "يساهم هذا المشروع في هدف حكومة المملكة المتحدة المتمثل في تعزيز إتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت بأسعار معقولة وبطرق ممكنة وآمنة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات في نيجيريا".

ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التخطيط بحلول نهاية مارس 2020، وعلى الأرجح سيرتفع انتشار الإنترنت ذات النطاق العريض في نيجيريا إلى حوالي 66% على مدى السنوات الست المقبلة نتيجة للتعاون.

وقالت المفوضية السامية البريطانية إن مشروعا سابقا مشابها بين البلدين بدأ منذ عام 2013 وانتهى في نهاية العام الماضي.