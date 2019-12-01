جنوب إفريقيا تلقي القبض على زعيم جماعة مسيحية متطرف بزعم التخطيط لهجمات إرهابية

ذكرت شرطة جنوب أفريقيا، أمس السبت، أن زعيم جماعة مسيحية يمينية متطرفة، اعتقل بزعم التخطيط لهجمات إرهابية في البلاد.

وجاء في بيان للشرطة أن هاري يوهانس كنيسن اعتقل يوم الخميس بمنزله في بلدة ميدلبرج في اقليم مبومالانجا شرقي البلاد.

ويعلن كنيسن نفسه رئيسا " للحركة الوطنية المسيحية للمقاومة"، المعروفة أيضا باسم "الصليبيين".

كما داهمت الشرطة مقر إقامة كنيسن الآخر في إقليم إيسترن كيب أو كيب الشرقية ، حيث عثرت على مواد لصنع متفجرات وأجهزة إلكترونية وسلاح ناري غير مرخص وذخيرة، وفقًا للبيان الذي صدر أمس الجمعة.

يشار إلى أن كنيسن /60 عاما/ هو قس متقاعد وعضو سابق في قوة الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا.