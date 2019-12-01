 نتنياهو يقترح تخصيص ملايين الدولارات لتعزيز الإجراءات الأمنية بمستوطنات الضفة الغربية - بوابة الشروق
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نتنياهو يقترح تخصيص ملايين الدولارات لتعزيز الإجراءات الأمنية بمستوطنات الضفة الغربية

نتنياهو
نتنياهو
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 6:48 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 6:48 م

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أنه اقترح على الحكومة تخصيص 40 مليون شيكل (5ر11 مليون دولار) لتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم إنه بينما ينجح جهاز الشاباك والجيش في إحباط هجمات ينفذها مسلحون فلسطينيون، فإن "المستوطنات تحتاج إلى تعزيز المقومات الأمنية".

وأضاف: "سنكافح الإرهاب، ولن يقتلعونا من هنا. هذه هي أرضنا".

وجدد التأكيد على أن إسرائيل تعتبر حركة حماس هي المسؤولة عن أي "عمل هجومي ينطلق ضدنا من قطاع غزة"، وقال: "عملْنا ضد حركة الجهاد الإسلامي ومن حقنا بطبيعة الحال العمل ضد جميع التنظيمات الإرهابية، ولكن لم نعفِ حماس من تحمل المسؤولية عن أي عمل هجومي ينطلق ضدنا من قطاع غزة".


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