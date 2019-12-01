رئيس البرلمان الإيراني يشكك في جدوى آلية «إنستكس» للتبادل التجاري

شكك رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد في جدوى آلية "إنستكس"، التي تهدف إلى إتاحة مواصلة التبادل التجاري الدولي مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وتعليقا على انضمام ست دول أوروبية للآلية قبل يومين، قال لاريجاني في مؤتمر صحفي :"من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستحقق نتائج ملموسة".

وكان جرى إطلاق الآلية في يناير من جانب كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وحتى الآن، لم يتم إجراء أي صفقة بموجب الآلية، التي تتمثل في إتمام الصفقات على غرار المقايضة، بما يسمح لطهران بالتبادل التجاري في السلع المسموح بها مثل الإمدادات الإنسانية والطبية.

وأعلنت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد أمس الأول الجمعة الانضمام للآلية، وشددت على أنه "من الضروري أن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفور إلى الامتثال الكامل بشروط وبنود الاتفاق النووي".

وقال لاريجاني اليوم إنه رغم تصاعد التوترات فإن "هناك دائما إرادة سياسية لحل المشاكل العالقة مع الولايات المتحدة ولا يوجد طريق مسدود"، مضيفا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغلق الباب في وجه واشنطن، لكن الأساس هو أن على الأمريكيين أن يفهموا أن أسلوبهم لم يجد نفعا".

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.