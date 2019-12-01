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أقدم محتجون على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: "إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق".

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان وقالوا إنها لموقع القتصلية الإيرانية بالمدينة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان مجموعة متظاهرين قد اقتحموا مبنى القنصلية الإيرانية وأحرقوها، الأربعاء الماضى.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة "الاعتداء" على القنصلية الإيرانية، فيما أبلغت طهران السفير العراقي احتجاجها "شديد اللهجة" على ذلك الهجوم.

وتستمر في النجف احتجاجات حاشدة مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون بمكافحة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية.