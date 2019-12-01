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استطلاع: استمرار تقدم حزب المحافظين البريطاني بحصوله على نسبة تأييد 43%

بوريس جونسون
بوريس جونسون
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 12:10 ص | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سافنتا كومريس لقياسات الرأى لحساب صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، استمرار تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحصوله على نسبة تأييد بلغت 43 بالمئة.

وفي المقابل حصل حزب العمال المعارض على نسبة تأييد بلغت 33 بالمئة وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى الثانى عشر من ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج يوم السبت.

وأظهر الاستطلاع الذى أعلنت المؤسسة نتائجه اليوم حصول حزب الديمقراطيين الأحرار على نسبة تأييد 13 بالمئة، فيما حاز حزب بريكست على نسبة تأييد بلغت 4 بالمئة.


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