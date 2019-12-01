قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية، وسط عمليات مداهمة لعدد من المنازل في عدة محافظات، وتسليم بلاغ لفتى من بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة بيت عوا في الخليل، وشابين آخرين من محافظة بيت لحم، فيما سلمت فتى بلاغًا لمراجعة مخابراته.

وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا من بلدة اليامون بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.

في سياق آخر، رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 15 انتهاكًا ارتكبته بحرية الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة خلال شهر نوفمبر الماضي، نتج عنها اعتقال صيادين اثنين، بالإضافة إلى مصادرة قاربهما، وقد تم تدمير قاربين بشكل كامل نتيجة قصف الطائرات الإسرائيلية للقوارب الراسية بشكل مباشر في منطقة الشيخ عجلين.

وتمثلت هذه الانتهاكات التي مارستها بحرية الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الشهر بعمليات إطلاق نار مكثفة باتجاه الصيادين ومراكبهم بالإضافة إلى إطلاق قنابل صاروخية وقنابل صوتية.

يذكر أن سلطات الاحتلال تلاعبت بمساحات الصيد البحرية ما بين إغلاق وتوسيع وتقليص 5 مرات خلال 3 أيام.

وتسعى دائرة الضغط والمناصرة بمتابعة كافة الاعتداءات التي تمارسها بحرية الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائم الاحتلال المستمرة التي تمارس بحق صيادين قطاع غزة بشكل دائم ومستمر من عمليات مطاردة وملاحقة وإذلال للصيادين في عرض البحر أثناء ممارسة عملهم.