مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادثي سير جنوبي تايلاند

لقيت امرأة حتفها وأصيب 3 أشخاص آخرون في حادثي سير منفصلين بجزيرة بوكيت جنوبي تايلاند، صباح اليوم الأحد، وفقا لتقارير الشرطة.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست"، بأنه في الحادث الأول، الذي وقع في 5 صباح اليوم، على أحد الطرق بمنطقة موانج، انحرفت سيارة على الطريق قبل أن تنقلب، ملقية بالمرأة التي كانت تستقلها خارجها.

وأصيبت المرأة، التي عرفت فيما بعد باسم نيتشانوك ديت-آرن، 42 عاما، على نحو خطير جراء الحادث، وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى.

كما أصيب سائق السيارة، الذي لم يتم التعرف عليه بعد، بجروح طفيفة وعلق بداخل المركبة.

ووقع الحادث الآخر بعد ذلك بعشرين دقيقة تقريبا عندما اندفعت سيارة لتصدم أحد أعمدة الكهرباء على أحد الطرق بمنطقة تالانج. وألحق الحادث أضرارا بالغة بالسيارة مع انكسار العمود.

وأصيبت امرأتان، 26 و29 عاما، كانتا داخل السيارة وتم نقلهما إلى المستشفى. وأفادت الشرطة بأنهما كانتا عائدتان من حفل عيد ميلاد أحد الأصدقاء.

وتأتي الطرق في تايلاند في الترتيب التاسع بين أكثر الطرق دموية في العالم وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن في ديسمبر 2018. وكان قد تم تصنيف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على أنها ثاني أخطر بلد في الترتيب السابق في عام 2015.