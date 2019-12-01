محافظ أسيوط يشدد على تفعيل المشاركة المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري

شدد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، على ضروة متابعة منظومة النظافة وعمل خطة واضحة ومتكاملة واستمرار الحملات ورفع التراكمات أولًا بأول للحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في المنظومة للصالح العام وظهور شوارع المحافظة بالمظهر اللائق.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع مسئولي جهاز النظافة والتجميل بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، ومحمد البشير، رئيس حي غرب، وطاهر أحمد، رئيس جهاز النظافة والتجميل لمناقشة الآليات التنفيذية ورفع كفاءة أداء منطومة النظافة والتجميل.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة بذل المزيد من الجهد، وتكثيف ومضاعفة حجم العمل فيما يتعلق بمنظومة النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل، بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجمي، وتقسيم الأحياء إلى مناطق يكون كل منطقة لها مسئول ويتم جمع القمامة، منها خلال ودريات على مدار اليوم حتى لا يحدث تراكمات، على أن تسير أعمال تطوير وتجميل الميادين، وتمهيد الطرق جنبا إلى جنب مع حملات النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الجضاري اللائق.

وأكد أن قضية النظافة من أهم القضايا التي تهم المواطنين ولابد من إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية لها بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات مشيرًا إلى أنه يؤمن تمامًا بالعمل بروح الفريق والعمل الجماعي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية.