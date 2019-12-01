الوادي الجديد تستعد لتنظيم مهرجان التمور الأول

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تستعد لتنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور، وذلك خلال النصف الثانى من يناير المقبل، حيث تجرى المحافظة إعداد المحاور المختلفة للمهرجان المصرى الأول للتمور، وسيتم إطلاقه للمرة الأولى من المحافظة التي تتميز بإنتاج أفضل وأجود أنواع التمور المصرية.

وأضاف أن المهرجان سيتم من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسوف يتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

وقال إن الوادي الجديد من أكبر قلاع التمور المصرية على مستوى العالم وتمتلك أكثر من 2 مليون نخلة وتصدر كميات كبيرة من الإنتاج لمختلف الدول الآسيوية والأوربي.

وأضاف أن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زراعة 2 مليون نخلة من أفخر وأجود أنواع التمور على مساحة تقدر بـ165 ألف فدان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مجمع تمور الوادي الجديد، بمنحة وخبرات من دولة الإمارات، ونسعى لتقديم أجود منتجات التمور واستغلال كافة المميزات التي يمتلكها بلح الواي الجديد.