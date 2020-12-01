 أمين عام المحامين العرب يرفع علم مصر على مدخل الاتحاد تقديراً لدورها - بوابة الشروق
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أمين عام المحامين العرب يرفع علم مصر على مدخل الاتحاد تقديراً لدورها

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:40 م

رفع مكاوي بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يرافقه عدد من نقباء المحامين العرب وقيادات الاتحاد، علم مصر أعلى مدخل اتحاد المحامين العرب بجاردن سيتي بالقاهرة، تقديراً لدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضايا المصيرية للأمة العربية وإسهاماتها في دعم الاتحاد خاصة وأنها دولة المقر مؤكداً حرص المحامين العرب جميعاً على أن تظل القاهرة مقراً دائما للاتحاد فضلا عن كونها عاصمة العروبة.

صرح بذلك عبد الجواد أحمد عضو المكتب الدائم للاتحاد، وقال إن بنعيسى كان قد أرسل أمس الإثنين إثر مباشرته لمهام منصبه برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد فيها بدوره في حفظ الاستقرار والأمن والأمان في ربوع مصر وكذلك الحفاظ على اللحمة العربية من خلال دعم الدور العربي في مواجهة المخططات الإرهابية التي تهدف إلى النيل من الأمة العربية وأمنها.

 


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