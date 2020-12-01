السودان: تسجيل ١٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٨ وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٨ وفيات، فيما تم شفاء ٩٤ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٦٢ حالة في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٨ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٧ ألفا و٨١٠ حالات، بينها ١٢٤٩ وفاة، و١٠ آلاف و٣٠٢ شخص تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.