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تونس: 3400 مصاب بكورونا في المدارس منذ 15 سبتمبر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:49 م

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3400 مصاب، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية، أنه تم تسجيل 1566 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1070 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1437 إصابة، تماثل منهم 1036 للشفاء.

كما تم تسجيل 311 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 212 حالة، إضافة إلى 86 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 68 حالة من بينهم.

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