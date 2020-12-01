 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 12:47 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية.

 

وذكر نادي الأسير الفلسطيني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين من نابلس، كما اعتقل 8 فلسطينيين من القدس، وبلداتها، بالإضافة إلى اعتقال آخر من سلفيت.

 

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية -في تقرير لها- بأن الاحتلال الإسرائيلي شدد من قبضته على مدينة القدس خلال الشهر الماضي وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اقتحام المسجد المبارك 23 مرة خلال الشهر الماضي، كما شهد الحرم الإبراهيمي عدة مخططات تهويدية خطيرة، ومنع الاحتلال رفع الأذان فيه 47 وقتا، وأغلقه ليومين؛ بحجة الأعياد.

 


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