تراجع حاد لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا حادا في التعاملات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو أسبوع.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 79ر0 دولار أي بنسبة 7ر1% إلى 55ر45 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

كما تراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا بمقدار 48ر0 دولار أي بنسبة 1% تقريبا إلى 40ر47 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرجأت فيه دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من الدول النفطية بقيادة روسيا في إطار تجمع "أوبك بلس" قرارها بشأن تأجيل تنفيذ زيادة إنتاج النفط بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل إلى يوم الخميس المقبل.

وقالت منظمة أوبك في بيان إن الاجتماع الوزاري لدول أوبك وعددها 12 دولة وللدول من خارج أوبك تأجل إلى الخميس 3 ديسمبر الحالي.