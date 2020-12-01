حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، مشددًا على ضرورة القيادة بهدوء، وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، إن هناك حالة واضحة من الاستقرار في الأحوال الجوية على غالبية أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام.

وأضاف أن ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية أصبح شيئًا ضروريًا، مشيرًا إلى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.



