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روسيا: منظمة معاهدة الأمن الجماعي عززت التعاون بين دولها في هذا العام

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:12 م

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن نشاطات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عززت التعاون بين الهيئات العسكرية للدول الأعضاء في المنظمة.

 

وقال شويجو -خلال اجتماع لمجلس وزراء الدفاع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الثلاثاء- "إن هذه النشاطات ساعدت في حل المهام ذات الأولية للرئاسة الروسية في المنظمة، وساعدت أيضاً في تعزيز التعاون بين وزارات وهيئات الدفاع لدولنا".

 

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "من بين هذه النشاطات بشكل خاص الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر والعرض العسكري في الساحة الحمراء، الذي أقيم في 24 يونيو الماضي"، معربا عن شكره لزملائه في معاهدة الأمن الجماعي على مشاركة عسكريي بلادهم في هذا العرض.

 

يُذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازخستان وقرغيزستان وطاجكستان.

 


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