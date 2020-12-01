شركة يونيليفر تمدد العطلة الأسبوعية للعاملين في نيوزلندا لـ4 أيام

قررت إدارة شركة "يونيليفر" في نيوزلندا، تجربة طريقة جديدة لرفع إنتاجية العمل، بتمديد العطلة الأسبوعية على مدار العام القادم، من يومين نهاية الأسبوع فقط إلى 4 أيام.

ونقلت "فرانس برس" عن نيك بانغ مدير الشركة بنيوزلندا، أن "يونيليفر" تسير نحو تقدير العمل بالإنتاجية لا بالوقت، مضيفا أن طرق العمل القديمة لم تعد ملائمة للزمن الجديد.

وستستمر التجربة حتى ديسمبر 2021، بينما ستقوم جامعة سيدني تكنولوجي بعمل دراسة تحليلية لمعطيات ونتائج التجربة، التي ستعمم على جميع فروع "يونيليفر" حال نجاحها.

وتابع بانغ أن جائحة كورونا كان لها دور كبير في تنبيه إدارة الشركة لأفكار جديدة، للتماشي مع التقدم ورفع كفاءة العمل.

وستشمل التجربة 80 موظفا، إجمالي عدد العاملين بفرع الشركة النيوزلندي.

كانت رئيسة وزراء نيوزلندا جسيندا أوردورن، قد اقترحت أبريل الماضي تمديد العطلات الأسبوعية لـ4 أيام، وأن يكون ذلك حلا مبتكرا -حسب قولها- لإنعاش اقتصاد ما بعد جائحة كورونا.