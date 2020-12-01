الشرطة الإيطالية تكتشف عشرات المراكز المخالفة التي تقوم بإجراء اختبار كورونا

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء، إنها اكتشفت عشرات المراكز المخالفة التي تقوم بإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، حيث يستخدم بعضها منتجات منتهية الصلاحية، أو أخفق في تسجيل الحالات الإيجابية بصورة رسمية لدى السلطات الصحية في البلاد.

وقد تم فحص نحو 285 منشأة، في حملة جرت على مستوى البلاد، مما نتج عن اكتشاف 94 مخالفة في 67 مركزا، بحسب ما ذكرته فرقة "إن إيه إس" الصحية التابعة لقوات شرطة الدرك الايطالية، في بيان لها.

وفي 14 بالمئة من الحالات، تجاهلت مراكز الاختبار، أو أخّرت، التواصل مع السلطات الصحية الإقليمية بشأن نتائج الاختبارات الإيجابية، مما أدى إلى إفشال الاختبارات الوطنية والجهود المبذولة من أجل تعقب المصابين.

وأضافت شرطة الدرك أن نحو 60 بالمئة من المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعمول بها من أجل احتواء تفشي الوباء.

ويشار إلى أن إيطاليا تعتبر واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء، حيث سجلت أكثر من 6ر1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 55 ألفا و576 حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا.