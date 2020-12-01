قامت الوحدة المحلية لدمشير بمركز المنيا، بحضور حمادة جمعة رئيس القرية، وبالتعاون مع الجمعية الزراعية بتنفيذ إزالة في المهد لعدد 2 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالبناء في قرية نزلة الفلاحين على مساحه 140 مترا، تقريبا، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع أي شخص تسول له نفسه المساس بها.



كما أكد رئيس القرية، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي لأي تعديات علي أملاك الدولة.



وأضاف أنه تم رفع 20 طن مخلفات قمامة من قرية نزلة الفلاحين وقرية دمشير وعزبة زكريا والطوبجي؛ وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية خالية من الأمراض.