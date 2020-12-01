محافظ قنا يعقد اجتماعا لبدء تنفيذ الكوبري العلوي بالرياح

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا للجهات المعنية بإنشاء مشروع كوبري سيارات ومشاة، أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الرياح بمدينة قنا، وإنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بنجع الفقرة بقرية القناوية بمركز قنا.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الطرق والكباري، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة المياه، ووكيل وزارة الري، والكهرباء، وممثلين عن السكة الحديد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد الداودي على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بالجودة والدقة والمواصفات المطلوبة، بالتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في المشروع، وإنهاء الموافقات اللازمة، وفقًا للدراسة الموضوعة للمشروع.

وقال إن التكلفة المبدئية لمشروع كوبري الرياح تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل، موضحًا أن أعمال المشروع سوف تشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات، وكوبري مشاة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

وأضاف أن إنشاء المشروع يأتي تلبية لاحتياجات مواطني المحافظة، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، وتحسين مرفق الطرق والكباري، حيث سيساهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات، وتوفير الوقت والمجهود على السائقين، والقضاء على الاختناقات المرورية.

ووجه محافظ قنا بضرورة التنسيق والانتهاء من أعمال نقل المرافق، وسرعة البدء في تنفيذ الأعمال المدنية لكوبري المشاة أعلى السكة الحديد بنجع الفقرة، والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على أرواحهم.