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تراجع نسبة الشركات الألمانية التي ترى أزمة كورونا تهديدا لوجودها

ميونخ - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 5:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 5:48 م
كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد (إيفو) الألماني الاقتصادي، تراجع نسبة الشركات التي تشعر بأن وجودها مهدد بسبب أزمة كورونا.

وأعلن المعهد في ميونخ اليوم الثلاثاء أن نسبة هذه الشركات بلغت نحو 15%، بتراجع ست نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أجراه المعهد في يونيو الماضي والذي أظهر آنذاك أن واحدة من كل 5 شركات تشعر بأن وجودها مهدد بسبب الأزمة.

ورغم هذا التحسن، هناك قطاعات لا تزال تساورها المخاوف على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، قال كلاوس فولرابه، مدير قسم الاستطلاعات في "إيفو" إن 86% من مكاتب السياحة وشركات تنظيم الرحلات تشعر بهذا التهديد، ووصلت هذه النسبة إلى 76% بين الفنادق وإلى 62% بين المطاعم.

ورصد الاستطلاع أيضا ارتفاعا فوق المتوسط في نسبة الشركات التي تشعر بالخطر على وجودها بفعل الأزمة بين الشركات التي تعمل في مجال إنتاج ومعالجة المعادن 34%، ووصلت هذه النسبة بين شركات الطباعة إلى 29% وبين شركات الدعاية إلى 27%.

وفي المقابل، أوضحت نتائج الاستطلاع عدم وجود مثل هذه المخاوف تقريبا بين الشركات العاملة في مجالي البناء 4%، والكيماويات 1%، فيما انعدمت المخاوف تماما في مجال الدوائيات.

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