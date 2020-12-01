بريطانيا تسجل 13430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و603 وفيات

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 13430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 603 وفاة، وذلك مع استمرار الموجة الثانية من المرض في التراجع.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أن حالات كوفيد-19 كانت أعلى قليلاً اليوم من 11.299 التي تم نشرها يوم الاثنين الماضي، والتي كانت تعتبر إشارة سريعة لأنها كانت منخفضة بشكل غير عادي .. وتقلص تفشي المرض في المملكة المتحدة لأكثر من أسبوعين بسبب الإغلاق، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وتم تأكيد 603 حالات وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، بانخفاض طفيف عن 608 الأسبوع الماضي.

وتُظهر البيانات الحكومية المنفصلة أن الوفيات بدأت في الانخفاض بعد 21 نوفمبر.

في الوقت نفسه، تظهر الإحصائيات الأقدم قليلاً، والتي تشمل الوفيات المشتبه بها بالإضافة إلى الوفيات المؤكدة معمليًا، أن المنحنى يتباطأ.

وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن عدد الأشخاص الذين يتوفون بسبب كوفيد-19 في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر كان 2697، بزيادة عن 2466 التي تم تسجيلها في الأسبوع السابق.

كان هذا ارتفاعًا بنسبة 9 في المائة فقط بعد زيادة بنسبة 27 في المائة في الأسبوع السابق، عندما ارتفعت من 1937، وزيادة بنسبة 53 في المائة في منتصف أكتوبر بعد خروج الموجة الثانية عن السيطرة. يُظهر معدل التباطؤ أن أسوأ أيام الموجة الثانية من المرض في بريطانيا قد مرت بالفعل.

وستستمر حالات الوفاة في الظهور حيث لا تزال أعداد الإصابات الجديدة مرتفعة (يبلغ المتوسط اليومي للاختبارات الإيجابية حاليًا 14778 حالة في المملكة المتحدة ككل)، وحذر أحد كبار الإحصائيين من أن عدد الوفيات في الموجة الثانية في طريقه لتصل إلى 20000 قبل أعياد الميلاد.

وعلى خلفية بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم، أشار البروفيسور ديفيد سبيجلهالتر، أستاذ الإحصاء بجامعة كامبريدج، إلى أن فيروس كوفيد-19 يقتل أكثر من ثمانية أضعاف عدد المصابين بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

وذكر تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية، أنه بينما كانت هناك 280 حالة وفاة ناجمة عن الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، كان هناك 2361 حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 .. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 2697 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا 2605.

وأضاف: "بين 5 سبتمبر و20 نوفمبر تم تسجيل 12907 حالات وفاة متعلقة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة .. للأسف، يبدو أن التنبؤ بأن الموجة الثانية ستشمل عشرات الآلاف من وفيات كوفيد سوف تتحقق، ويمكننا أن نتوقع أن يرتفع إجمالي الموجة الثانية إلى أكثر من 20 ألف حالة بحلول عيد الميلاد."