أعلنت هيئة الهجرة في كولومبيا اليوم الاثنين، بأنه سيجري إعادة فتح الحدود البحرية للبلاد اعتبارا من غد الثلاثاء، مع إبقاء الحدود البرية والنهرية مغلقة حتى 13 يناير من العام المقبل، وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأغلقت كولومبيا حدودها بعد منتصف مارس الماضي، حيث سجل البلد الواقع في أمريكا اللاتينية حتى الآن أكثر من 3ر1 مليون حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا، وأكثر من 500ر36 حالة وفاة

ولم يشمل قرار إغلاق الحدود البرية والنهرية لكولومبيا نقل البضائع والمساعدات الإنسانية وحالات القوة القاهرة.

ولم يؤثر كذلك قرار إغلاق الحدود على حركة الطيران الدولية، التي تم استئنافها في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما يجوز للأجانب عبور الحدود عائدين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وتستضيف كولومبيا حوالي 7ر1 مليون مواطن فنزويلي، حيث فر الغالبية العظمى منهم هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة في بلادهم.

وقد عاد أكثر من 100 ألف مواطن فنزويلي إلى بلادهم خلال الوباء ، لكن العديد منهم بدأوا في التوافد مرة أخرى إلى كولومبيا.

وحذر مدير هيئة الهجرة الكولومبية خوان فرانسيسكو إسبينوزا، من استخدام طرق دخول غير مشروعة وخطيرة لتفادي مراقبة الحدود.