 الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش في الشوط الأول - بوابة الشروق
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الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش في الشوط الأول

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 5:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 5:54 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

بادر الطلائع بالتسجيل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد سمير من ركلة حرة سددها على يسار الحارس محمود جنش.

اما الزمالك فجاء تعادله بفضل قائده محمود عبدالرازق شيكابالا، في الدقيقة 47، من ركلة حرة أيضا وبتسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام.

الشوط الأول شهد فرص من الجانبين أبرزها عن طريق محمد أوناجم وهدف ملغي للزمالك في الدقيقة 10 بداعي التسلل بعد العودة للفار، وأيضا فرصة محققة للطلائع عن طريق عمرو جمال أنقذها جنش، وأخرى للزمالك أهدرها محمود علاء.

 


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