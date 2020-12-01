الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش في الشوط الأول

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

بادر الطلائع بالتسجيل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد سمير من ركلة حرة سددها على يسار الحارس محمود جنش.

اما الزمالك فجاء تعادله بفضل قائده محمود عبدالرازق شيكابالا، في الدقيقة 47، من ركلة حرة أيضا وبتسديدة قوية سكنت شباك محمد بسام.

الشوط الأول شهد فرص من الجانبين أبرزها عن طريق محمد أوناجم وهدف ملغي للزمالك في الدقيقة 10 بداعي التسلل بعد العودة للفار، وأيضا فرصة محققة للطلائع عن طريق عمرو جمال أنقذها جنش، وأخرى للزمالك أهدرها محمود علاء.