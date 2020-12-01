قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أسعار التصالح بالمدن الجديدة لازالت مرتفعة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن قاطني هذه المدن ليسوا جميعهم من المطورين.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن سعر متر التصالح بهذه المدن ألف جنيه وهو ما يعني دفع المواطن مليون جنيه للتصالح على الوحدة، معلقًا: «المواطن هيجيبهم منين؟ ومش هيسرق عشان يدفع المبالغ دي».

وأشار إلى أن ملف التصالح الجميع شركاء فيه من الحكومة والإعلام والبرلمان، قائلًا إن الملف يحتاج التعامل معه بأكبر درجة من الوعي والنضج والمرونة، فضلًا عن حاجته للتقييم والتقويم المستمر من الحكومة.

ولفت رئيس محلية النواب إلى أن قانون التصالح يستهدف رقمنة عقارية واستقرارًا ووضعًا قانونيًا سليمًا، لافتًا إلى أن الحكومة حصلت 14 مليار جنيه بالتراضي من المواطنين.