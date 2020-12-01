شاركت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، فى فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية عن المضادات الحيوية خلال الفترة 18- 24 نوفمبر الجاري، والذى يهدف إلى زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال الاتصال والتعليم والتدريب تحت شعار "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص".

وصرح خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن إدارتى مكافحة العدوى والتثقيف الصحى بالمديرية قامتا- بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة - بتنظيم عدد من الندوات بالاندية والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات للتوعية بخطورة الإفراط فى تناول المضادات الحيوية الأمر الذى قد يتسبب فى زيادة مقاومة الميكروبات للمضدات الحيوية مما يؤدى إلى زيادة حالات العدوى وصعوبة علاجها، كما يقلل من نجاح العمليات الجراحية والعلاج الكيماوى للأورام، يزيد من تكاليف الرعاية الصحية.

وقالت فاطمة مصطفى، مديرة إدارة العلاقات العامة بالمديرية، إن الدكتورة عبير عنان مديرة إدارة مكافحة العدوى، ألقت أولى المحاضرات بنادى سموحة، ثم ألقت الدكتورة أسماء محمد" المحاضرة الثانية بالنادى الأولمبى، ثم تلتها محاضرات ألقتها الدكتورة عبير عنان بمستشفى جمال حمادة المركزى، والدكتورة حنان بخيت سعيد بكنيسة البشاير ببشاير الخير 3، والدكتورة نجلاء السيد بمسجد بدر ببشاير الخير 1، والدكتورة ساندى السيد بمدرسة الحى الثامن ببرج العرب.

واختتمت بمحاضرات بمدرسة النصر للبنين ألقاها الدكاترة حنان فهيم، وإيمان فتحى، وسارة السيد، ورانيا مصطفى، وإيناس إبراهيم.