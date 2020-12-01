ارتفاع سهم آشيانا أيرلاينز إلى أعلى مستوى له خلال عام

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سجل سهم شركة الطيران الكورية الجنوبية آشيانا أيرلاينز، ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في بورصة سول للأوراق المالية، مع ارتفاع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سهم شركة الطيران بنسبة 21% خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 6240 وون كوري جنوبي وهو أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبر من العام الماضي. كان سعر السهم أمس 5150 وون.

وذكرت بلومبرج أن سهم آشيانا أيرلاينز كان الأفضل أداء بين الأسهم المناظرة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي اليوم بنسبة 1.8% في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آشيا باسيفيك بنسبة 1.1% خلال تعاملات اليوم.