الرئيس العراقي يدعو لتخفيف حدة التوترات بالمنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى تخفيف حدة التوترات بالمنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب، مؤكدًا ضرورة أن يكون العراق مرتكزًا لذلك.

وذكر مكتب الرئيس -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أن صالح التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبى، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع جمعة عناد.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن استعراض التطورات في العراق والمنطقة، وضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين؛ لخدمة السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

وأكد صالح أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية والعمل معًا في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية.