محافظ جنوب سيناء وسفير بيلاروسيا يناقشان سبل تنشيط السياحة

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سيرجي تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة؛ لمناقشة سبل تنشيط حركة السياحة البيلاروسية لشرم الشيخ.

وقال فودة إن سفير دولة بيلاروسيا أعرب عن اهتمامه بالعمل على زيادة الحركة السياحية الواردة من دولة بيلاروسيا إلى مدينة شرم الشيخ، خاصة أن المقومات السياحية بشرم الشيخ تعد من أولويات السائح البيلاروسي.

وأضاف، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن سفير دولة بيلاروسيا، اقترح خلال اللقاء تنظيم احتفالية لدولة بيلاروسيا بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظة، مما سيساهم في تنشيط الحركة السياحية للمدينة، وإرسال رسالة لشعب بيلاروسيا أن شرم الشيخ خالية من فيروس كورونا.

وأوضح أن السفير أشاد بالجهود التي تبذلها مصر للسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، لافتًا إلى أنه جار التنسيق مع وزارة السياحة المصرية، بشأن فعاليات التعاون لتنظيم المهرجان الترويجي بالقاهرة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه ستجرى دراسة مقترحات وأفكار سفير دولة بيلاروسيا مع الجهات المختصة؛ للحصول على الموافقات اللازمة لإقامة الاحتفالية.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر للسفير لجهوده الدؤوبة لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين.