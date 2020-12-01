الكرملين: بوتين عند اتخاذه أي قرار لا يهتم لمواقف المعارضة غير النظامية

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند اتخاذه أي قرار لا يأخذ في الاعتبار مواقف المعارضة غير النظامية (يقصد المعارضة من خارج البرلمان والرافضة للنظام السياسي)، بما في ذلك المعارض أليكسي نافالني.



وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان موقف بعض المعارضين، بما في ذلك نافالني، يُؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ الرئيس الروسي أي قرار، قال بيسكوف اليوم الثلاثاء: "لا، هذه المواقف لا تؤخذ بعين الاعتبار".



وكانت وسائل الإعلام ذكرت في وقت سابق أن النيابة في موسكو تتحقق حاليا من تصريحات للمعارض الروسي ألكسي نافالني لإذاعة "صدى موسكو" أعلن فيها الحاجة المحتملة لتغيير النظام الدستوري لروسيا، بما في ذلك بالقوة.



كان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة في 20 أغسطس الماضي ونُقل إلى ألمانيا للعلاج.



وذكرت السلطات الطبية الألمانية أن نافالني تعرض لتسمم بمادة كيميائية في روسيا، وهو ما رفضته موسكو بشدة.