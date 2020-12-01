توقعات بتمرير مشروع قانون بحل البرلمان الإسرائيلي خلال القراءة الأولى له

يبدو أن إسرائيل تتجه نحو إجراء رابع انتخابات عامة خلال عامين بعد أن قال وزير الدفاع بيني جانتس في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء إن حزبه سيدعم مشروع قانون لحل البرلمان "الكنيست".

ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون، الذي بدأته المعارضة، في وقت لاحق من خلال القراءة الأولى بالبرلمان غدا الأربعاء، لكنه لا يزال بحاجة إلى تمرير ثلاث قراءات أخرى من أجل تمريره إلى قانون.

وقال جانتس، وهو أيضا رئيس وزراء مناوب، في بيان متلفز إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر "جر إسرائيل إلى الانتخابات من خلال منع تمرير الموازنة ".

واتسم الائتلاف، الذي تم تشكيله في أيار/مايو الماضي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بالانقسام، وتحديدا بين الحزبين المتنافسين - الأزرق والأبيض بزعامة جانتس والليكود بزعامة نتنياهو.

ويشعر جانتس، الذي ييتعين أن يتولى منصب رئيس الوزراء في تشرين ثان/نوفمبر 2021، بموجب اتفاق التناوب الموقع مع نتنياهو، بالقلق من أن رئيس الوزراء يعتزم استخدام الخلاف حول الموازنة كوسيلة لتفكيك الحكومة قبل أن يأتي دور جانتس لتولي رئاسة الوزراء.