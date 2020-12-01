عبد الحفيظ: لم نتلق إخطارا رسميا بشأن موعد السوبر الإفريقي

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي إن ناديه لم يتلق تأكيدا بشأن موعد مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

صرح عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "لم نتلق إخطارا رسميا بشأن السوبر الإفريقي، بل نفكر أولا في نهائي كأس مصر وخوض معسكر مبكر".

وأشار "معلوماتي أن هناك اجتماع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 10 ديسمبر، ولم نتلق حتى الآن إخطارا رسميا بشأن موعد المباراة".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك 2-1 يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.