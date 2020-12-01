 عبد الحفيظ: لم نتلق إخطارا رسميا بشأن موعد السوبر الإفريقي - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

عبد الحفيظ: لم نتلق إخطارا رسميا بشأن موعد السوبر الإفريقي

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:34 م

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي إن ناديه لم يتلق تأكيدا بشأن موعد مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

صرح عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "لم نتلق إخطارا رسميا بشأن السوبر الإفريقي، بل نفكر أولا في نهائي كأس مصر وخوض معسكر مبكر".

وأشار "معلوماتي أن هناك اجتماع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 10 ديسمبر، ولم نتلق حتى الآن إخطارا رسميا بشأن موعد المباراة".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك 2-1 يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك