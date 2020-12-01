 روسيا والنمسا تتفقان على إنشاء مجموعة عمل لعلاج المصابين بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 9:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

روسيا والنمسا تتفقان على إنشاء مجموعة عمل لعلاج المصابين بفيروس كورونا

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:15 م

اتفقت روسيا والنمسا، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجموعة عمل معنية لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أجرى محادثات في موسكو اليوم مع نظيره النمساوي رودولف أنشوبر، حيث تبادلا المعلومات حول انتشار عدوى كورونا، وناقشا الإجراءات التنظيمية والصحية والطبية، التي اتخذتها كل من روسيا والنمسا لمكافحة الفيروس.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وتم تسجيل لقاحين في البلاد حتى الآن، الأول "سبوتنيك - V"، الذي يطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه إسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وقد أظهر التحليل المؤقت الثاني للبيانات المأخوذة من دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك ـ V" المضاد لـ"كورونا" فاعلية بنسبة 91.4 بالمئة في اليوم الـ28 بعد الحقن الأول، وفاعلية تتجاوز 95% في اليوم الـ42.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك