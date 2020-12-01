فيل عمره شهر يواجه الجمهور للمرة الأولى في حديقة حيوان بطوكيو

أثار فيل آسيوي صغير إعجاب الزائرين في حديقة حيوان بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء عندما ظهر للمرة الأولى، فهو أول فيل يولد بالحديقة منذ افتتاحها في عام 1882.



وُلد الفيل الصغير، الذي أرسلت تايلاند والديه هدية لليابان، في 31 أكتوبر الماضي، في حديقة حيوان أوينو بطوكيو، ويبلغ طوله الآن متر واحد تقريبا ويزن نحو 120 كيلوجراما، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.



وأرسلت تايلاند أنثى الفيل أوتي 22 عاما والفيل أرتيد هدية لليابان بمناسبة عيد ميلاد الأميرة إيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو.