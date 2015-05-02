مصرع 17 شخصا وإصابة 1078 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1078 آخرون إثر وقوع 963 حادثا مروريا بالجزائر خلال أسبوع.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن أكبر حصيلة سجلت في ولاية تلمسان بمصرع 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر وقوع 35 حادثا مروريا.

وأشارت إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ"469 عملية توعية للمواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ579 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية شملت عدة منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع".

كما قامت الحماية المدنية بـ1030 تدخلا لإخماد 728 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 6300 تدخل لتغطية 5636 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

وفي سياق آخر، لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون بجروح إثر اندلاع حريق في مبنى سكني يقع بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وقال كوون هيوك جو المسؤول بمقرات الإطفاء والكوارث بمقاطعة "غيونغي" -في تصريح نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، الذي اندلع في الطابق الـ12 من المبنى المكون من 25 طابقا في مدينة "غونبو"، في غضون 30 دقيقة تقريبا.

وأضاف كوون أن أحد السكان الست، الذين أصيبوا جراء الحريق، في حالة حرجة؛ بينما يعاني المصابون الآخرون من إصابات طفيفة وإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان.

وعقد وزير الداخلية والسلامة تشين يونج اجتماعا طارئا دعا المسؤولين فيه إلى تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا ووجه بفتح تحقيق كامل لمعرفة سبب الحريق.