 توصية بحظر استثمار أموال الصندوق السيادي النرويجي بشركات متورطة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي - بوابة الشروق
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توصية بحظر استثمار أموال الصندوق السيادي النرويجي بشركات متورطة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي

أوسلو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:11 م

ذكرت تقارير إخبارية أن لجنة الشؤون المالية في البرلمان النرويجي وافقت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يوسع نطاق القيود المفروضة على استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في الشركات المتورطة في ممارسات فساد لتشمل جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي والجرائم المالية الأخرى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موافقة لجنة الشؤون المالية جاءت بتوصية من لجنة الأخلاق.

ومن المنتظر أن تضع وزارة المالية النرويجية هذه التوصية في الاعتبار عند إصدارها الكتاب الأبيض السنوي الذي يتضمن محددات استثمارات الصندوق السيادي للعام الحالي.

ووفقا للقواعد الحالية فإنه يحظر على صندوق الثروة السيادي استثمار أمواله في الشركات المتورطة في جرائم فساد كبيرة.


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