وزارة الصحة السورية: تسجيل 4 وفيات و90 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 60 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7887 شفيت منها 3560 وتوفيت 417 حالة.

وكانت وزارة الصحة السورية طالبت في بيان لها اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه " من مديري الصحة والهيئات العامة في المشافي إيقاف العمليات الباردة اعتباراً من الثاني من كانون الأول القادم مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام".

وأكدت الوزارة "ضرورة انتقال كل المشافي للعمل ضمن خطة الطوارئ (ب) بحيث يتم التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا ورفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة بما ينعكس إيجاباً على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها لمشاف أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية ".

ودعا بيان وزارة الصحة إلى "ضرورة تأمين مستلزمات القبول في أقسام العناية الإسعافية والعامة والقلبية والعصبية والحروق بحيث يتم استثمارها لمصلحة مرضى كورونا عند الضرورة القصوى مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لقبول مرضى العناية العاديين في بقية أقسام العناية".