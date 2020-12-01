صحيفة: إلقاء القبض على ألماني بعد شجار في مطار بتركيا نوفمبر الماضي

كشف تقرير صحفي، أنه تم إلقاء القبض على مواطن ألماني في تركيا بعد شجار في مطار هناك مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ولصحيفة "بيلد" الألمانية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على المواطن الألماني.

وقال المتحدث، إنه يتم الإشراف على ذلك المواطن قنصليا، إلا أنه لم يصرح بأي بيانات أخرى.

وبحسب التقرير الصحفي، لم يعد مسموحا للرجل مغادرة تركيا حاليا بسبب حظره من السفر.

وجاء في الصحيفة، أن الرجل "63 عاما" المنحدر من مدينة فوبرتال الألمانية توجه من مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا إلى أنطاليا جوا في مطلع نوفمبر الماضي، ويشتبه أنه دخل في شجار مع ركاب آخرين عند سير الأمتعة بعد هبوط الطائرة في أنطاليا.

وذكرت صحيفة "بيلد"، أن شهودا قالوا للشرطة بعد ذلك إن الرجل، وهو طبيب، أهان تركيا والأتراك بصوت عال.