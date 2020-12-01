إقلاع أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية

وفد بحرينى يضم 40 مسئولا رفيع المستوى يصل إسرائيل فى زيارة تستمر يومين

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، عن إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات.

ونشر جندلمان، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو للطائرة أثناء استعدادها للإقلاع، وعلق عليه قائلا: «أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات أقلعت قبل قليل من مطار بن جوريون الدولى فى طريقها إلى دبى».

وأضاف: «الرحلة التجارية الإماراتية الأولى إلى إسرائيل هبطت هنا يوم الخميس الماضى. الرحلات الجوية المباشرة تقربنا من بعضنا البعض»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وبحسب مصادر رسمية انطلقت أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبى، عبر الأجواء السعودية. ونشر حساب «إسرائيل بالعربية» على «تويتر» التابع للخارجية الإسرائيلية: «أقلعت قبل قليل أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات من مطار بن جوريون الدولى فى طريقها إلى دبى. ستمر الرحلة بالأجواء السعودية».

وذكر الحساب فى تغريدة أخرى: «لحظات تاريخية: أول رحلة تجارية إسرائيلية فى التاريخ لدبى».

من جانبها، أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الرحلة رقم 6H663 ستقل 170 راكبا من المطار الإسرائيلى بتل أبيب إلى دبى.

وقالت الصحيفة إن شركة «يسرائير» حصلت على موافقة السعودية، بمرور الرحلة، بعد ضغط مارسته واشنطن على الرياض، من خلال جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكانت حالة من القلق قد سادت شركات الطيران الإسرائيلية، بعد تأخر الرياض فى محنها الموافقة على استخدام أجوائها.

من ناحية أخرى، دعا المتحدث باسم نتنياهو، البحرينيين لزيارة إسرائيل. ونشر جندلمان، عبر صفحته على «تويتر» تغريدة مرفقة برابط للتسجيل والحصول على تأشيرة سياحية لزيارة إسرائيل.

وقال جندلمان: «إلى مواطنى البحرين الكرام.. أهلا وسهلا بكم فى إسرائيل! الآن تستطيعون تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل عبر موقع خاص على الإنترنت بشكل سهل وسريع».

كما وصل وفد بحرينى مؤلف من أربعين مسئولا رفيعى المستوى إلى إسرائيل، فى زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادى وتطوير السياحة بين البلدين.