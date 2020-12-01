الفلبين تحث المواطنين على الابتعاد عن التجمعات خلال موسم الأعياد

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حث وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي، اليوم الثلاثاء، المواطنين على عدم إقامة حفلات كبيرة وتجمعات عائلية وتجمعات أخرى خلال عطلات عيد الميلاد والعام الجديد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشجع الوزير المواطنين على استخدام المنصات الإلكترونية للتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم وشراء الهدايا وحضور فعاليات عيد الميلاد.

وقال في بيان: "أي تجمع كبير للمواطنين يعد خطرا على صحة الشخص"، مضيفا: "سوف يكون من الحكمة، في وقت الجائحة، البقاء في المنزل خلال موسم الأعياد".

ويعد عيد الميلاد عطلة مهمة في الفلبين، ذات الأغلبية الكاثوليكية. وعادة ما يحتفل الفلبينيون ببدء العطلات في شهر سبتمبر.

يذكر أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قد أبقى منطقة العاصمة مترو مانيلا وسبع مناطق أخرى قيد إجراءات إغلاق أقل صرامة، يطلق عليها محليا الحجر الصحي المجتمعي، حتى نهاية هذا الشهر.

ويسمح للمراكز التجارية والمطاعم والمؤسسات التجارية الأخرى بالعمل ولكن ليس بكامل طاقتها.

وقال وزير الداخلية ادوارد انو، إنه سيبدأ السماح للقصر بالخروج من المنازل، ولكن بصحبة ذويهم. وأضاف أن وحدات الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات بهذا الشأن لضمان اتباع البروتوكلات الصحية.

ووفقا لوزارة الصحة الفلبينية، فإن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بلغ 432 ألفا و925 حالة، والوفيات 8418 حالة.