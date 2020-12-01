إيطاليا: 672 حالة وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بكورونا

أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 672 حالة وفاة و16 ألفا و377 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت لما نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء في فبراير الماضي إلى 55 ألفا و576 حالة من أصل مليون و601 ألف و554 إصابة مسجلة، تعافى منهم 757 ألفا و507 أشخاص، بينما يبلغ مجموع الحالات الإيجابية النشطة المؤكدة حاليا 788 ألفا و471 حالة.

ولفتت الوكالة إلى أن تراجع الإصابات الجديدة المعلنة اليوم مقارنة بالأمس (20 ألفا و648 إصابة) يعود إلى إجراء اختبارات أقل كما جرت العادة في الفترة بين نهاية أسبوع وبداية أسبوع آخر.

وشهد اليوم الأخير ارتفاعا بسيطا في نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، حيث زادت بنسبة 9ر0% وصولا إلى 5ر12% (ما يعادل 125 حالة إيجابية في كل 1000 اختبار).

واستمرت وتيرة التراجع بأعداد المرضى في وحدات العناية المركزة، حيث يتواجد فيها حاليا 3 آلاف و744 مريضا بعد أن غادرها 7 مرضى بين أمس واليوم.