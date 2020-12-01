وفاة أول مدير معهد أزهري بدمنهور بفيروس كورونا

توفى أحمد فؤاد داود، مدير معهد زهرة القبلية الابتدائي الأزهري، بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الدوار الشامل، المخصص للحجر الصحي لمصابي كورونا.



ومن جانبها، نعت الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، بخالص العزاء لأسرة الفقيد بإذن الله تعالى الشيخ أحمد فؤاد، شيخ معهد زهرة القبلية الابتدائي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.



وجدير بالذكر أن محافظة البحيرة شهدت، خلال شهر نوفمبر الماضي، وفاة 4 مدارء مدارس خلال أسبوع واحد، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم: مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، ومدير مدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، ومدير مدرسة حسن برادة الابتدائية بمركز دمنهور.