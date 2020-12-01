أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع أرباح الشركات اليابانية قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4ر28% سنويا إلى 4. 12 تريليون ين (9. 118 مليار دولار)؛ ليستمر تراجع الأرباح للربع السادس على التوالي في ظل تضرر الاقتصاد الياباني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أرباح الشركات قبل حساب الضرائب، قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6. 46% سنويا وكان أكبر تراجع لها خلال 11 عاما.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية تراجعت استثمارات الشركات خلال الربع الثالث بنسبة 6. 10% سنويا إلى 8. 10 تريليون ين في حين تراجعت مبيعاتها بنسبة 5. 11% إلى 3. 309 تريليونات ين، ليستمر تراجع المبيعات للربع الخامس على التوالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الياباني نموا بمعدل 4. 21% سنويا خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أول فترة نمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال 4 فصول، بعد أن عانى من ركود تاريخي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

في الوقت نفسه تواجه اليابان موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد وهو ما دفع بعض المدن الكبرى بما في ذلك طوكيو وأوساكا إلى طلب خفض ساعات تشغيل الحانات والمطاعم للحد من انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطال في اليابان خلال أكتوبر الماضي إلى 1.3% مقابل 3% خلال الشهر السابق، بحسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.