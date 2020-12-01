ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن السلطات الفلبينية تعتزم شراء لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من 4 شركات، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك ـ V" الروسي، الذي طوره مركز أبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي".



وقالت وكالة الأنباء الروسية، إن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الفلبيني هاري روك قال -في تصريح صحفي- "إن بلاده ستستخدم لقاحات طورتها شركات "سينوفاك" و"أسترازينيكا" و"فايزر" ومركز "جامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة".



من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة اللقاح الفلبينية، لولو برافو، إن مصنعي "سينوفاك" و"سبوتنيك ـ V" لم يكشفوا بعد عن البيانات المتعلقة بالمرحلة النهائية من التجارب السريرية، ولم يقدموا بعد نتائج المرحلة الثالثة من تجاربهم، وليس من السهل اتخاذ قرار إذا لم يتم رؤية البيانات العلمية الكاملة".



وكانت السلطات الفلبينية قد ذكرت أنها تخطط لحملة تطعيم تشمل 60 مليون مواطن في البلاد ضد "كوفيد-19"، وذلك لتحقيق مناعة القطيع.