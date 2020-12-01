النرويج والاتحاد الدولي للاتصالات يدعمان التحول الرقمي في غانا

وقعت حكومة النرويج والاتحاد الدولي للاتصالات، اتفاقية شراكة مع غانا بهدف دعم مبادرة "مركز التحول الرقمي" بها.



وأوضحت وزارة اتصالات غانا -في بيان- أن هذه الشراكة ستسمح بتدريب 14 ألف مواطن -في إطار المبادرة- على المهارات الرقمية من أجل العمل عبر 200 مركز في أنحاء البلاد، مضيفة أن المستهدفين بهذه المبادرة هم رائدات الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والفئات المهمشة.



وقالت اويسو ايكوفول وزيرة الاتصالات بغانا: "إننا بصدد تزويد 95% من مواطنينا بخدمات اتصالات صوتية وبيانات رقمية خلال الـ18 شهرا المقبلة"، مشيرة إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة لتسهيل تمديد تقنيات الاتصالات والمعلومات للمناطق الريفية والنائية، ما زالت هناك فجوة رقمية بين مواطني المدن والقرى.



وتوقعت الوزيرة أن تساهم اتفاقية الشراكة في تيسير تطوير المهارات الرقمية لمواطني غانا على المستويين الأساسي والمتوسط.