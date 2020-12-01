 النرويج والاتحاد الدولي للاتصالات يدعمان التحول الرقمي في غانا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 3:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

النرويج والاتحاد الدولي للاتصالات يدعمان التحول الرقمي في غانا

النرويج - ارشيفية
النرويج - ارشيفية
أكرا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 2:46 م
وقعت حكومة النرويج والاتحاد الدولي للاتصالات، اتفاقية شراكة مع غانا بهدف دعم مبادرة "مركز التحول الرقمي" بها.

وأوضحت وزارة اتصالات غانا -في بيان- أن هذه الشراكة ستسمح بتدريب 14 ألف مواطن -في إطار المبادرة- على المهارات الرقمية من أجل العمل عبر 200 مركز في أنحاء البلاد، مضيفة أن المستهدفين بهذه المبادرة هم رائدات الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والفئات المهمشة.

وقالت اويسو ايكوفول وزيرة الاتصالات بغانا: "إننا بصدد تزويد 95% من مواطنينا بخدمات اتصالات صوتية وبيانات رقمية خلال الـ18 شهرا المقبلة"، مشيرة إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة لتسهيل تمديد تقنيات الاتصالات والمعلومات للمناطق الريفية والنائية، ما زالت هناك فجوة رقمية بين مواطني المدن والقرى.

وتوقعت الوزيرة أن تساهم اتفاقية الشراكة في تيسير تطوير المهارات الرقمية لمواطني غانا على المستويين الأساسي والمتوسط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك