التنمية المحلية: مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم مستمرة بغض النظر عن كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم، والتي أعلنها مجلس الوزراء، مستمرة بغض النظر عن أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن فرق العمل من وحدات الإدارة المحلية ومديريات الأمن تتولى متابعة قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن قانون المحال العامة الصادر عام 2019، بناء على اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، والجهات المعنية بالدولة المصرية، يتضمن ثمانية مواد لتنظيم عملية الفتح والإغلاق.

وأوضح أنه يجوز فتح وغلق الورش داخل الكتلة السكنية بقرار من وزير التنمية المحلية، بناء على اقتراح من الوزير أو المحافظ المختص، مشيرً إلى جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المطاعم الموجودة بالمناطق الساحلية والسياحية، بناء على طلب من المحافظ، وبعد العرض على اللجنة العليا لترخيص المحال ووزير السياحة والآثار.

وأشار متحدث التنمية المحلية إلى استثناء الأفران والمخابز ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والبقالة من القرار، قائلًا إن محلات إصلاح إطارات السيارات والمحلات في محطات الوقود المرتبطة بخدمات عاجلة مستثناة من القرار.

ونوه إلى أن عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة متدرجة بالقانون تبدأ بإنذار كتابي يتم التوقيع عليه ومتابعة صاحب المنشأة لمدة 15 يومًا من خلال لجان متابعة، متابعًا أنه يتم إغلاق المكان المخالف لمدة شهر حال استمرار المخالفة.

وذكر متحدث التنمية المحلية أن صاحب المنشأة لا يجوز له الفتح بعد هذا الشهر إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المركز التكنولوجي التابع لمحل إقامته، مؤكدًا أن استمرار المخالفة يؤدي إلى إلغاء الترخيص.

وتبدأ محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم، والتي أعلنها مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.